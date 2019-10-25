В Баку выступит участник "Евровидения" Магйар Борини

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане представит концертную программу "Венгерские музыкальные вечера", сообщили Trend Life организаторы.

12-14 ноября жители и гости нашей столицы смогут насладиться венгерской народной музыкой в исполнении венгерских музыкантов. В течение трех дней в Международном центре мугама выступят солисты известного в Европе венгерского духового оркестра Cantores Esslesiae, которые представят шедевры классической музыки. Участник конкурса песни "Евровидение" Магйар Борини также подарит зрителям прекрасный джазовый вечер. Зрители смогут насладиться и венгерской народной музыкой в исполнении известного исполнителя цимбалы Джсуркулйа Жозефа.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

"Международный центр мугама, расширяя свои международные связи, реализовывает новые проекты. В рамках совместного сотрудничества с посольствами ряда стран проводятся концерты и проекты исследовательского характера", - говорится в сообщении.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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