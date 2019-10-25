Музыкальная культура Азербайджана в Грузии – концерт группы "Карабах"

БАКУ /Trend Life/ - При организации Международного центра мугама и поддержке Грузинского государственного фольклорного центра 29 октября в Тбилиси в рамках научно-теоретического проекта "Круглый стол" состоится мероприятие "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На мероприятии с докладами выступят сотрудники Государственного фольклорного центра Грузии, Тбилисского музея Азербайджанской культуры им.М.Ф.Ахундова, Государственного музея грузинской народной музыки и музыкальных инструментов, Тбилисской государственной консерватории, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов, заслуженный деятель искусств Сурая Агаева, секретарь Союза писателей Азербайджана, исполнительный директор Телевизионного конкурса "Мугам 2019" Ильгар Фахми и ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы.

В художественной части проекта с концертной программой выступят - мугамная группа "Карабах" под руководством народного артиста Мансума Ибрагимова, Грузинский женский народный ансамбль "Нанина" и этно-джазовая группа.

Автор идеи проекта - директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы.



"Международный центр мугама наряду с концертной деятельностью, осуществляет ряд исследовательских проектов. В рамках проектов “Unudulmayanlar” (Незабываемые) и “Dəyirmi masa” (Круглый стол) были организованы научно-практические конференции и дискуссии, посвященные мугамному искусству и различным жанрам музыки, а также истории и проблемам народных музыкальных инструментов. Из этого цикла следует также отметить проекты "Современное состояние и перспективы ашугского творчества", "Мугамы и газели", "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана", "Культура Азербайджана вчера, сегодня и завтра", а также международные конференции. Международная конференция "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов" была организована совместно с Азербайджанской национальной консерваторией, посольством Австрии в Азербайджане и Азербайджанским университетом языков. В рамках проводимой в Баку Ассамблеи Евразийских народов состоялся круглый стол "Традиции культурного наследия евразийских народов". Музыковеды и искусствоведы из многих стран мира, принимавшие участие в мероприятии, поделились своими знаниями и опытом. В результате проводимых Центром исследований были изданы и представлены общественности книги, посвященные жизни и творчеству корифеев мугама. Книга, посвященная ханенде Бюльбюльджану была издана на азербайджанском и грузинском языках. Вскоре центр представит читателям книгу о выдающемся ханенде Хане Шушинском. Широкомасштабный проект осуществляется не только в Азербайджане, но и за её пределами", - говорится в сообщении.

Цель проекта "Круглый стол" – пропаганда азербайджанского мугамного искусства и национально-культурного наследия.

(Автор: Вугар Иманов)

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