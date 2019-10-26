Состоялось торжественное открытие фестиваля в честь 85-летия Союза композиторов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное открытие Музыкального фестиваля, посвященного 85-летию Союза композиторов Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что славная история Союза композиторов Азербайджана внесла большой вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся композиторы своим многогранным творчеством вписали имена в мировую летопись высокого музыкального искусства. За прошедшие годы Союз композиторов Азербайджана даровал мировой музыкальной сокровищнице гениальных композиторов и грандиозные музыкальные произведения, реализовав множество значимых проектов.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде рассказала об истории становления и успехах организации, реализации многих проектов, в том числе международной значимости, с участием именитых и молодых композиторов.

Союз композиторов Азербайджана был создан 30 июня 1934 года как отдел Союза композиторов СССР при содействии выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. На учредительном собрании участвовали 17 композиторов-учредителей из стран СССР, в том числе три азербайджанских композитора - Афрасияб Бадалбейли, Зюльфюгар Гаджибеков и Ниязи.

Союз композиторов Азербайджана является самой большой творческой организацией профессиональных композиторов и музыковедов Азербайджана. В своей деятельности союз основывается на принципы сохранения и обновления творческой многогранности азербайджанского музыкального искусства и лучших традиций классики национальной музыки и мировой музыкальной культуры. Кроме представления композиторов Азербайджана, осуществляет деятельность по внутренним вопросам и международным направлениям. Сотрудничает с Союзами композиторов других стран, реализует международные проекты, произведения наших композиторов представляются за рубежом. Проводятся также с участием Союза композиторов дни азербайджанской музыки в различных городах и странах за рубежом, организовываются творческие вечера в честь композиторов и музыкальных деятелей Азербайджана. Реализуются проекты для молодых музыкантов в области симфонической, камерной музыки и песни, концерты местных и иностранных композиторов, научные конференции. Является одним из организаторов и учредителей c 2009 года Фестиваля мугама, с 2010 года международного музыкального фестиваля «Шелковый путь» (Шеки), Фестиваля «Мир мугама», иных музыкальных событий в стране.

На открытии фестиваля выступил Государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением молодого дирижера Мустафы Мехмандарова, представив произведения Узеира Гаджибейли, Тофига Бакиханова, Азера Дадашова и Джахангира Зульфугарова. Солисты – Амина Зульфугарова, Джалал Аббасов .

Музыкальный фестиваль пройдет в Баку 25-28 октября при содействии Министерства культуры Азербайджана. Наряду с отечественными музыкантами примут участие представители Ирана, Турции, Израиля и Узбекистана. В рамках фестиваля прозвучат до 100 произведений около 80 композиторов, проведены другие мероприятии, среди которых презентации книг и научная конференция под названием "Достижения азербайджанской музыкальной культуры за последние годы и ее перспективы". Концертные программы будут представлены в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Зале камерной и органной музыки Филармонии, Концертном зале имени Узеира Гаджибейли СКА, Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Торжественное закрытие пройдет во Дворце Гейдара Алиева.

(Автор: Вугар Иманов)

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