Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)

29 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла серия лекций Рены Фель-Миркасимова и Сергея Ермолинского – зарубежных гидов, знатоков истории и искусных рассказчиков, сообщает Trend Life.

Эти лекции, организованные Центром творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке туристической компании PASHA Travel, позволила бакинской публике совершить путешествие во времени и пространстве, узнав много нового и очень интересного о жизни японских самураев, творцах и отравителях Эпохи Возрождения, об испанских дворцовых интригах…

Рена Фель-Миргасымова – одна из ярких представителей потомственной азербайджанской интеллигенции, дочь режиссера, кавалера ордена "Шараф", народного артиста Огтая Миргасымова. Она живет в Израиле, где получила признание в качестве гида-экскурсовода, грамоту президента Израиля и благодарность тысяч туристов. В Баку она прочитала две лекции – "Испанская баллада: Великие династии и их падение" и "Хагакурэ – сокрытое в листве, Или что такое честь самурая. Японские зарисовки".

Её коллега Сергей Ермолинский – потомственный экскурсовод, живущий в Италии, специалист по истории искусства средних веков и эпохи Возрождения. Для бакинской публики он подготовил лекцию "Кумиры, гении и злодеи эпохи Возрождения: От Медичи до Микеланджело".

Оба наших гостя обладают не только огромным кругозором, но и редким талантом – просто и весело, красочно и увлекательно говорить на самые разные, даже самые сложные темы. Слушать их можно, не отрываясь, постепенно теряя связь с реальностью, и искренне забывая, какой нынче век на дворе, двадцать первый или шестнадцатый… и что это слышно за окном: шум колес автомобилей или цоканье конских копыт.

Личное обаяние лекторов также сыграло огромную роль в том, что все три вечера прошли в замечательной обстановке и оставили после себя сладкое послевкусие и каплю сожаления о том, что их было всего три.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
  • Путешествие из Баку к испанским дворцовым интригам и японским самураям (ФОТО)
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