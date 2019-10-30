Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)

30 октября 2019 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошла премьерная постановка четвертого сезона Инклюзивного театра ƏSA "Париж взорвался" по произведению классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе - знаменитом колдуне", сообщает Trend Life.

В труппе театра ƏSA, который был создан в сентябре 2016 года, в основном играют актеры с ограниченными возможностями здоровья. Аббревиатура ƏSA означает "əngəlsiz, sərhədsiz, azad" (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова – трость. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

Генеральный менеджер театра Ниджат Гулам отметил, что премьера спектакля прошла в прошлом году и была посвящена 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В этот раз спектакль был поставлен в новом формате с использованием современных технологий. Интересно, руководство театра провело ƏSA интересную кампанию – каждому зрителю, который пришел на спектакль с литературным произведением (книгой), был вручен бесплатный билет.

Режиссер-постановщик – Эльшан Аскеров, в ролях – Имран Лалаев, Самая Агаярова, Кенлуь Шахбазова, Эльвин Мирзоев, Нияз Ильясоглу, Эльсевер Рагимов, Рафаэль Шахбейли, Фарид Алиев, Гюнай Мамедова, Мехти Джаннетиферд, Айсель Фезиева, Орхан Алиев, Бахрам Рагимли и Джамиля Мамедли.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
  • Как азербайджанцы взрывали Париж, или Бесплатный билет (ФОТО)
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