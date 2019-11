Бывшая "Советская" в фантазиях Баку, или Улыбка Чешырского кота (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках второго Фестиваля культурного наследия "Fantazia" прошел ряд мероприятий, направленных на сохранение исторического и культурного наследия Азербайджана и всего мира, сообщает Trend Life.

Большой интерес вызвала фотоэкспозиция "Sovietskaya: A close encounter" (Советская – близкая встреча), о бывшей "Советской". Столица Азербайджана развивается, но есть места из советского прошлого, которые по-прежнему дороги сердцам бакинцам, вызывают чувство ностальгии. Бывшая "Совесткая" - это территория от улицы Шихали Гурбанова и проспекта Азербайджан до проспекта Наримана Нариманова в Ясамальском районе Баку – кардинально меняется. Ветхие постройки уходят в прошлое, а на их месте реализуется грандиозный проект по созданию зеленой зоны отдыха. Именно этот фокус представили фотографы Матье Хааг, Николя Ландемар и Роб Ромбоут, проведя своеобразную поэтическую прогулку.

Архитектурные чудеса своих стран в экспозиции "Architectural views around the World" показали фотографы из Испании, Таджикистана и Аргентины. Каса-Батльо - жилой дом, построенный в 1877 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановаса в Барселоне и перестроенный архитектором Антони Гауди в 1904 -1906 годах. "Балет и Город", в котором Владимир Чикин размышляет о взаимодействии классического искусства со сложной структурой современного Мегаполиса. Это художественный эксперимент, переносящий классический балет из привычной театральной среды в абсолютно иное пространство, которое, в результате, лишь усиливает совершенство и красоту балета. "Красота и тайна зданий Буэнос-Айреса" в работах Хосе Андреаса Басбуса дает особое видение, новый взгляд на окружающую среду, мир на каждой фотографии. Яркие, свежие, стимулирующие цвета также заставляют зрителей сомневаться в моменте дня, когда они были сняты. Его изображения приглашают исследовать каждый из удивительных уголков Буэнос-Айреса.

"Installation of Isaac Cordal Statues" – инсталляции статуй Исаака Кордала (Испания). Его скульптуры в виде маленьких людей сделаны из бетона, они могут находиться на стенах города, в лужах, могут затеряться в листьях, живут на заброшенных стройках или ждут кого-то или что-то. Автор часто обращается к социальным и политическим проблемам. И часто очень философские мысли и идеи, где есть о чем задуматься. Эти статуи являются критическим отражением идеи прогресса, человеческих страданий, изменения климата и постепенной девальвации нашего существования.

Посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс презентовал материал "60 лет бельгийской поп-музыки". Участники получили возможность совершить короткое путешествие по истории поп-музыки в Бельгии. Презентация продолжилась показом художественного фильма режиссера Стиина Конинкса "Марина" (Бельгия, Италия), который рассказывает удивительную историю маленького мальчика на фоне миграции итальянцев в Бельгию в 50-х годах. 10-летний мальчик покидает итальянский регион, Калабрию, чтобы отправиться вслед за отцом в далекую и холодную Бельгию в поисках лучшей жизни.

Гостям был также представлен фильм "The Cat's Smile" (Улыбка кота), название которого отождествляется с исчезающей улыбкой Чеширского Кота из произведения "Алиса в Стране чудес". Фильм - взгляд на реальность улиц и городов в эпоху кризиса и упадка западного общества, глобализации между богатством и крайней нищетой, утратой идентичности между реальностью и иллюзиями. Фильм был удостоен международных наград в Италии, Индии и Марокко.

Первый советник представительства Европейского союза в Азербайджане Денис Данилидис представил аудиовизуальный материал "Italian Architecture of the 30s & 40s on the Greek Island Lero" (Итальянская архитектура 30-40 годов на греческом острове Лерос). В 1912 году Лерос оккупировала Италия для создания базы для своего военно-морского флота в Эгейском море. Итальянцы же в 30-40 годах построили на острове новый город Лаки, главным образом для семей морских офицеров. Большие дома неоклассического стиля, широкие улицы и бульвары, обилие зелени делают этот город совершенно непохожим на другие селения острова.

Также были проведены воркшоп и мастер-класс "Writing for the documentary, how to predict the unpredictable" (Пишу для документального фильма, как предсказать непредсказуемое) известных кинодокументалистов Ромберта Ромбоута (Нидерланды) и Хавьера Солано (Эквадор), сопровождающиеся иллюстрациями. Проведены экскурсии по достопримечательностям Баку.

Цель фестиваля - пропаганда азербайджанской архитектуры в мире, повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия, древней архитектуры и исторических достопримечательностей. Свое название фестиваль получил от архитектурной достопримечательности Баку - бани "Фантазия", которая была создана в 1897 году по проекту архитектора Николая Августовича фон дер Нонне, и в те времена отличалась тем, что именно в ней впервые были проведены электричество и телефонная линия, а само здание сочетает в себе архитектурные традиции Востока и Запада.

Второй Фестиваль культурного наследия FANTAZIA проходит с 1 по 15 ноября года в Баку, Гяндже и Габале. Программа включает концерты, экскурсии, творческие мастер-классы, кинопоказы, художественные выставки и инсталляции, конкурсы и дебаты с экспертами на международном и местном уровнях. Проект организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и странами - Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе с министерством культуры Азербайджана, Главным Управлением культуры города Баку, Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Глава представительства Евросоюза в Азербайджане - Кестутис Янкаускас.

Мероприятия проходят в The Landmark Hotel Baku, Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, Азербайджанском национальном музее ковра, Гягдже и Габале

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.