В Баку на скрипке Гварнери выступит Шагал классического мира

7 ноября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 13 ноября в 19.00 состоится концерт Майкла Гуттмана (скрипка) и Ольги Домниной (фортепиано), организованный Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Майкл Гуттман – известный скрипач, дирижёр и музыкальный директор Брюссельского камерного оркестра, считает себя продолжателем одесской исполнительской традиции. Европейская пресса назвала его «Шагалом среди скрипачей». Ему присуще удивительное богатство и глубина звука. Майкл Гуттман играет на скрипке Гварнери дель Джезу 1730 года, которая принадлежала итальянскому композитору Джиованни Батиста Виотти.

Известная российская пианистка, выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных, а также Лондонской Королевской академии музыки Ольга Домнина, является лауреатом многих международных конкурсов. Наряду с соло концертами, она выступает с камерными и симфоническими оркестрами на мировых сценах.

На концерте Майкла Гуттмана и Ольги Домниной бакинская публика сможет насладиться необычным сочетанием жанров и стилей. Зрителей ожидает путешествие в мир музыки, где виртуозные музыканты представят микс из джаза, танго и классики.

Билеты на концерт можно приобрести в iTicket.az, в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах нашего города.

Следует отметить, что проект "Жемчужины классической музыки" - один из проектов Международного центра мугама, направленного на пропаганду и развитие образцов культурного наследия, который пользуется большим интересом среди любителей классической музыки и неизменно собирает большую зрительскую аудиторию. В рамках проекта организовываются вечера, в которых можно насладиться лучшими образцами классической музыки, произведениями известных композиторов в прекрасном исполнении знаменитых музыкантов.

(Автор: Вугар Иманов)

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