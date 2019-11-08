В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)

8 ноября 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральном доме культуры Бинагадинского района Баку состоялось мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения видного оперного певца, актера, режиссера, педагога и театрального деятеля, народного артиста Гусейнгулу Сарабского (Гусейнгулу Мелик оглу Рзаев, 1879 -1945 годы), сообщили Trend Life в Главном Управлении культуры города Баку. Вечер прошел под названием "Qəlblərdə yaşayan sənətkar" ("Артист, живущий в сердцах").

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, подготовленный коллективом Дома культуры имени Гусейнгулу Сарабского, повествующий о жизни и творчестве народного артиста. Вниманию гостей вечера была представлена запись в исполнении Гусейнгулу Сарабского песни "Qalalı".

Ханенде Орхана Гусейнова и Садаф Будагова исполнили фрагменты из оперы "Лейли и Меджнун". Артисты народного театра Дома культуры представили театрализованную сцену встречи Гусейнгулу Сарабского и выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, а также отрывки из оперы "Лейли и Меджнун".

Гусейнгулу Сарабский - азербайджанский оперный певец (тенор), композитор, драматург, актёр театра, режиссёр-постановщик, музыкант, народный артист Азербайджана. В 1891 году 12-летний Гусейнгулу впервые увидел театральное представление - постановку азербайджанских актёров-любителей под названием "Хан Сарабский", по мотивам пьесы Мирзы Фатали Ахундова "Визирь Лянкяранского ханства". Впечатлённый мальчик впоследствии выберет себе сценический псевдоним Сарабский.

Сценическим деьютом самого Сарабского стала роль Расула в постановке пьесы Наримана Нариманова "Шамдан-бек" в 1902 году. Впоследствии он играл в ряде спектаклей по мотивам произведений азербайджанских и европейских авторов. Узеир Гаджибейли отметив его прекрасное исполнение мугама "Хиджаз", выбрал Сарабского на главную роль в премьере своей оперы "Лейли и Меджнун" в 1908 году. Сарабский имел такой успех, что в последующие 30 лет исполнил роль Меджнуна в этой опере порядка 400 раз.

Гусейнгулу Сарабский умер в 1945 году. Перед смертью он пожелал увидеться с оперной певицей Агигат Рзаевой, с которой выступал на сцене 15 лет. Сарабский попросил её исполнить арию из оперы "Лейли и Меджнун".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
  • В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
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