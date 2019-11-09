Ялчин Адигезалов отметил юбилей торжественным вечером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева провел торжественный вечер, посвященный 60-летию прославленного дирижера, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life.

На открытии вечера министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил большой вклад Ялчина Адигезалова в развитие национального классического искусства, пропаганды на международной арене. Министр прочитал распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении Ялчина Адигезалова орденом "Шохрат" за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане.

От имени председателя Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики было зачитано поздравительное письмо в адрес юбиляра. Азербайджанский литературовед, член Союза писателей Азербайджана, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, депутат Милли Меджлиса, профессор Рафаэль Гусейнов отметил, что Ялчин Адигезалов – представитель третьего поколения известной музыкальной династии, которая начинается от мастера мугама Зульфугара Адигезалова. Заниматься музыкой начал под руководством своего отца, известного композитора, народного артиста Васифа Адигезалова.

Ялчин Адигезалов является выпускником Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли и Санкт-Петербургской государственной консерватории, Венской академии музыки и изобразительного искусства, обладателем множества национальных и международных наград. Возглавляет кафедру оперно-симфонического дирижирования Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На протяжении творческой жизни дирижер ведет широкую концертную деятельность на родине и многократно гастролировал по разным странам мира, исполняя произведения, как классического симфонического репертуара, так и сочинения композиторов современности. С огромным успехом дирижировал лучшими оркестрами мира из Турции, России, Австрии, США, Испании, Бельгии, Румынии и других стран, выступал с выдающимися солистами, среди которых Мстислав Ростропович, Николай Петров, Сергей Стадлер, Иван Монигетти, Идил Бирет, Борис Березовский, Дмитрий Коган и другие. Совместно с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром и Большим симфоническим оркестром имени Петра Чайковского дирижёром записаны восемь компакт-дисков, выпущенных в США, России, Англии и Турции.

На вечере Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением Ялчина Адигезалова представил произведения азербайджанских и зарубежных классиков, встреченные овациями зрителей. В заключении юбиляр выразил искреннюю признательность за организацию вечера и высокую оценку его творческой деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)

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