В Баку состоится концерт первого исполнителя, применившего стандарты гармонического джаза на таре

11 ноября 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 27 ноября в 19:00 будет представлена концертная программа с участием известного азербайджанского исполнителя на таре Арслана Новрасли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Арслан Новрасли выступит в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Валида Агаева. На вечере прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Тофига Бакиханова, Вольфганга Амадея Моцарта.

Отметим, что Арслан Новрасли - старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов, первый исполнитель, который применил стандарты гармонического джаза на таре.

Валид Агаев – родился в 1983 году в Баку. Окончив Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу скрипки, он был ведущим скрипачом и солистом Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В 2012 году Валид Агаев переехал для продолжения музыкального образования в Германию, в 2012-2017 годах учился дирижированию в Высшей школе музыки и танца в Кельне.
С января 2014 года Агаев работает дирижером и художественным руководителем камерного оркестра города Аттендорн. Валид Агаев неоднократно выступал в качестве приглашенного дирижера в разных городах мира.

Концерт в Баку станет дебютом для Валида Агаева в качестве дирижера в Азербайджане.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
Культура 11:14
Победители X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов - список
Культура 10 ноября 20:36
Ильгар Сафат: Бакинский фестиваль фильмов – важное событие в кинематографическом пространстве
Культура 9 ноября 17:47
Бакинский фестиваль фильмов внесет вклад в развитие кинематографа в Азербайджане – иранский режиссер (ФОТО)
Культура 9 ноября 17:35
Картины азербайджанской художницы вызвали восторг элиты Франции (ФОТО)
Культура 9 ноября 16:07
Гимн Азербайджана исполнен на сазе. Посвящается Дню Государственного флага (ВИДЕО)
Культура 9 ноября 15:29
Лента новостей
Эрдоган проведет встречу с Али Бабаджаном, который намерен создать новую партию – СМИ
Турция 11:47
С начала года объем трансфертов из ГНФА в госбюджет Азербайджана превысил 7 млрд манатов
Финансы 11:42
Казахстан планирует увеличить добычу нефти
Энергетика 11:32
Циклон "Булбул" в Индии, есть погибшие
Другие страны 11:31
Азербайджанские грузоперевозчики увеличили транзитные перевозки через Турцию (Эксклюзив)
Турция 11:24
Грузинские вина были представлены на специальной дегустации в Японии
Бизнес 11:17
Азербайджанский режиссер написал роман с возрастным ограничением 18+
Культура 11:14
С начала года новый аэропорт в Стамбуле обслужил свыше 41 млн пассажиров
Турция 11:04
Туркменвнешэкономбанк внедрил новые виды карт VISA и MasterCard
Финансы 11:03