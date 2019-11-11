В Баку состоится концерт первого исполнителя, применившего стандарты гармонического джаза на таре

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 27 ноября в 19:00 будет представлена концертная программа с участием известного азербайджанского исполнителя на таре Арслана Новрасли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Арслан Новрасли выступит в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижера Валида Агаева. На вечере прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Тофига Бакиханова, Вольфганга Амадея Моцарта.

Отметим, что Арслан Новрасли - старший преподаватель Азербайджанской национальной консерватории, лауреат и победитель многих фестивалей и конкурсов, первый исполнитель, который применил стандарты гармонического джаза на таре.

Валид Агаев – родился в 1983 году в Баку. Окончив Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли по классу скрипки, он был ведущим скрипачом и солистом Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева. В 2012 году Валид Агаев переехал для продолжения музыкального образования в Германию, в 2012-2017 годах учился дирижированию в Высшей школе музыки и танца в Кельне.

С января 2014 года Агаев работает дирижером и художественным руководителем камерного оркестра города Аттендорн. Валид Агаев неоднократно выступал в качестве приглашенного дирижера в разных городах мира.

Концерт в Баку станет дебютом для Валида Агаева в качестве дирижера в Азербайджане.

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(Автор: Джани Бабаева)

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