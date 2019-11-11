Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)

11 ноября 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичеришехер проходит персональная выставка одного из ведущих современных художников Туркменистана Мамеда Ярмаммедова, сообщает Trend Life.

Выставка под названием "Влюблённый в Родину" организована Nusay Gallery (ОАЭ), Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Открытие экспозиции посетили общественные деятели, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, известные деятели культуры и искусства, многочисленные любители живописи.

Работы художника никого не оставили равнодушным. Они сразу приковывают взгляд особой визуальной эстетикой, простой красотой.

Произведения Ярмаммедова имеют яркий, свежий колорит, автор особое значение придаёт сочетанию чистых цветовых пятен и плоскостей, игре света и тени, холодных и тёплых оттенков.

Прекрасным дополнением к экспозиции стали скульптурные работы Клычмурада Ярмаммедова – отца художника, который сопровождал его в Баку.

Живописец Мамед Ярмаммедов – участник многих международных выставок, член Союза художников Туркменистана, самобытный художник. Нестандартное мировоззрение художника отражается в его работах, которые больше напоминают текстильные декоративные панно. Ярмаммедов – настоящий знаток национального искусства, оно привлекало его ещё с юности. Он увлёкся красотой традиционных ковров и вышивок, что окружали его быт. Калейдоскоп цветов и орнаментов привлекал внимание и очаровывал его. Сплетения фигур, различных форм, символика знаков стали его вдохновением. Художник считает, что необходимо бережно относиться к прошлому, именно оно и формирует культурное наследие, без которого невозможно будущее.

На выставке представлены две серии работ художника, что наиболее наглядно отражает его художественное кредо.

Серия "Нохур" – сказка о селе, где неброская гармония жизни и природы производит неизгладимое впечатление. Для художника аутентичный уклад жизни этих мест, быт и дома обитателей селения, а также красота природных ландшафтов и есть эталон наследия традиционного прошлого, нуждающегося в бережном отношении и сохранении.
Художественное воплощение этой серии не просто поиск красивых сочетаний пятен и цветов, здесь художник отражает с огромной любовью житейские сюжеты селян, наделяя своих героев мистикой бытия вне времени и вне физических законов существования.

Серия "Орнаменты" – это танец форм, цветов и ритма. Полотна из этой серии отличаются насыщенной палитрой и экстра-декоративным подходом. Работы решены плоскостно, обходя привычные законы перспективы. Наполняющие композицию элементы исполнены крайне условно и метафорично, словно, части орнамента на ковре. Главные образы композиционного решения – люди, предметы, растения – сплетены в стилистический и ритмический узор, что превращает холст в некое подражание текстильному убранству дома.

Экспозиция открыта до 14 ноября 2019 года. Вход свободный.

Время работы галереи Art Tower - 11:00-17:00.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
  • Визуальная эстетика художника из Туркменистана в Баку (ФОТО)
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