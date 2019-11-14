Фонд Nargis и посольство Венгрии в Азербайджане организуют очередной благотворительный концерт

БАКУ /Trend Life/ - 5 декабря посольство Венгрии в Азербайджане и фонд Nargis организовывают благотворительный концерт лауреата международных конкурсов Эрди Тамаша (Венгрия) и Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева. Концерт состоится на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.

Еще в раннем возрасте Э. Тамаш потерял зрение, однако это не помешало ему сделать головокружительную карьеру и жить полноценной жизнью. Музыкант часто гастролирует по миру, где срывает бурные овации публики. В этот вечер Эрди Тамаш разделит сцену с коллегой из Азербайджана и своим давним другом - прославленным на весь мир Заслуженным артистом Азербайджана Эйюбом Гулиевым.

Э.Гулиев совмещает сотрудничество с множеством известных иностранных симфонических оркестров, среди которых Королевский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Венский камерный оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра и др., с должностью главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В декабре Э. Тамаш впервые посетит с визитом столицу Азербайджана. Однако цель его визита не ограничивается проведением культурного праздника для поклонников классической музыки – концерт несет исключительно благотворительный характер. Вся сумма, собранная с продажи билетов, будет направлена на покрытие нужд Детского приюта и центра реинтеграции при Союзе Детей Азербайджана и закупку досок Брайля для Республиканской специальной школы-интерната № 5 для слепых и слабовидящих детей. Помимо музыкальной части мероприятия в фойе государственной филармонии также будет небольшая благотворительная ярмарка, организованная посольством Венгрии. На продажу будут выставлены различные венгерские лакомства, символизирующие начало зимы. Все средства, полученные с ярмарки, будут также направлены на благотворительность.

Напомним, что в декабре 2018-ого года прошел первый совместный благотворительный концерт, организованный посольством Венгрии, фондом и журналом Nargis. Сумма, собранная с концерта 2018-ого года, была потрачена на покупку печатной аппаратуры Брайля, переданной Республиканской школе номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте iTicket.az

Информационная поддержка мероприятия: журнал Nargis, Day.az, Trend.az, Azernews.az, Azertag.az, 1news.az

По вопросам и дополнительной информации просим обращаться по следующим номерам: (99450) 740 75 70, (99412) 404 23 03, (99412) 404 23 13. Вы также можете обратиться в официальные страницы Фонда «Nargis» в социальных сетях.

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