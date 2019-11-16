Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)

16 ноября 2019 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку была представлена концертная программа "Şanlı tarix" (Славная история), посвященная Дню национального возрождения, сообщает Trend Life. Концерт состоится в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

Специально к этому концерту молодые талантливые музыканты подготовили яркую концертную программу, исполненную духом патриотизма. В исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В программе приняли участие скрипачи Сура Руфат, Сария Насибова, Эльмира Дадашева, Озджан Джаббары, Лиза Кизель, пианисты Зулейха Абдуллаева, Севиндж Агаева, Мехин Залыева, Ли Зхижун, Сара Мустафаева, Айла Гасанова, Фатима Гаджиева, исполнители на трубе Али Гасанли и Фарид Гаджиев, исполнитель на валторне Инал Гаджиев, вокалистка Нигяр Рагимова и Фарид Мамедов. Также на вечере прозвучало сочинение молодого композитора Орхана Латифзаде.

Выступления музыкантов были тепло приняты публикой. Несмотря на волнение, молодые таланты смогли продемонстрировать свое исполнительское мастерство и покорить сердца зрителей.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате. Проект и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основные задачи проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, а также сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правосознания среди отечественных музыкантов.

Концертные программы, организуемые в рамках проекта "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории, с разными музыкальными предпочтениями и вкусами. Среди посетителей концертных программ - любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, поклонники мугама, джаза, а также хоровой музыки.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
  • Музыка и дух патриотизма в Баку (ФОТО)
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