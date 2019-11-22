В Баку прошел гала-вечер кинофестиваля "Азербайджанская семья" и церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел гала-вечер XI кинофестиваля "Азербайджанская семья" и церемония награждения участников фотоконкурса "Из жизни на фото", сообщает Trend Life. Проект реализован Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры Азербайджана и Фондом народонаселения ООН.



На открытии вечера председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила, что основными целями кинофестиваля и фотоконкурса являются пропаганда семейных ценностей, сохранение национально-нравственных ценностей и передача их будущему поколению, привлечение внимания общественности к существующим проблемам семьи. Семья является основой гражданского общества, первой социальной средой человека. Государством уделяется особое внимание и забота укреплению института семьи.

Главный советник представительства Фонда народонаселения ООН в Азербайджане Фарид Бабаев выразил благодарность госкомитету за деятельность, направленную на сохранение института азербайджанской семьи, выразил удовлетворенность реализованным совместным проектом.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова от имени членов жюри отметила, что одной из основных задач также стал поиск молодых талантов, обогащение фонда кино- и фотоматериалами, использование их в информационных целях.

Награждение победителей фестиваля и фотоконкурса прошло по номинациям – "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший студенческий фильм", "Лучший социальный ролик", "Самый популярный фильм в социальных сетях", "Лучшая фоторабота". Помимо основных номинаций награду получили фильмы, в которых были затронуты темы фестиваля, привлекшие внимание общественности.

Кинофестиваль "Азербайджанская семья" проводится с 2009 года, а проводимый в рамках кинофестиваля фотоконкурс "Из жизни в фото" проводится с 2014 года. В этом году на кинофестиваль было представлено 49 фильмов 41 автора. Всего с 2009 года было представлено 386 фильмов 345 режиссеров, в том числе 42 иностранные картины (Турция, Россия, Беларусь, Украина, Болгария, Узбекистан, Германия, Венгрия, Швеция, Кыргызстан, Марокко и Франция); 144 фотографа представили 527 фоторабот.

(Автор: Вугар Иманов)

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