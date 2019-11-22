В Азербайджане проходят гастроли афро-латиноамериканской группы "Buyeponqo" из США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане впервые проходят гастроли афро-латиноамериканской музыкальной группы "Buyeponqo" из Лос-Анджелеса. Визит организован при финансовом содействии посольства США в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе дипмиссии. Проект направлен на дальнейшее укрепление культурных связей между странами и реализован в рамках программы Госдепартамента США по поддержке американской музыкальной культуры за рубежом.

Группа "Buyeponqo" исполняет джазовые композиции, а также выступает в стилях хип-хоп и панк. Бесплатные концерты группы пройдут в различных городах страны, а также будут проведены музыкальные джем-сессии с молодежью. Первое выступление прошло 21 ноября в Park Bulvar Mall в Баку.

21 ноября в Park Bulvar Mall - 19:00

22 ноября в Филармонии Гянджи - 17:00

23 ноября в Драмтеатре Шеки – 16:00

24 ноября в Центре культуры города Загаталы – 15:00

25 ноября в Центре культуры города Габала – 15:00.

В состав группы входят – Эдгар "Мешли" Модесто (вокалист, ударник), Ранди Модесто (солист), Джордж Валлежо (гитара, аккордеон), Ангел Эрнандес (саксафон, флейта), Ларри Харвей (ударник). Группа является участником многих фестивалей, в 2016 году альбом коллектива вошел в ТОП-10 L.A. Weekly. Часто выступает с благотворительными концертами в различных странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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