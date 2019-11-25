Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)

25 ноября 2019 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку коллектив Иреванского государственного азербайджанского драматического театр имени Джафара Джаббарлы представил спектакль "Haqq mənəm" ("Истина во мне") по одноименной пьесе поэта и драматурга Ифтихара, сообщает Trend Life. Постановка посвящена великому азербайджанскому поэту Имадеддину Насими.

Перед началом показа директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театр имени Джафара Джаббарлы, заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев отметил, что мероприятие организовано при поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана и Общественного объединения "İrəvan Mədəni İrsinin Təbliği".

Было подчеркнуто, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

В своем выступлении председатель Общественного объединения "İrəvan Mədəni İrsinin Təbliği", доктор философии по искусствоведению Нармина Агаева рассказала о деятельности Иреванского государственного азербайджанского драматического театра имени Джафара Джаббарлы.

Далее вниманию зрителей был представлен спектакль "Haqq mənəm". Режиссер-постановщик, художник-постановщик и хореограф спектакля - Ифтихар Пириев, художник-оформитель – Вахид Мурсалиев, музыкальное оформление – Чингиз Халилов, ассистент режиссера - Бахруз Хикметоглу.

В постановке заняты заслуженный артист Рашид Рзаев, актер Натиг Хазиев и другие. Отметим, что спектакль "Haqq mənəm" погружает зрителей в эпоху Насими.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
  • Истина во мне – эпоха Насими в Баку (ФОТО)
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