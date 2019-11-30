Стартует открытый Кубок Азербайджана по танцам и черлидингу 2019

30 ноября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В олимпийском спортивном центре «Серхедчи» 8 декабря будет проведен открытый Кубок Азербайджана по танцам и черлидингу, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана при поддержке Jam Group, сообщили Trend Life организаторы.

Соревнования проводятся по возрастным категориям (4-6, 7-10, 11-15 лет, от 16 лет и старше) в соло, дуэте, малой группе и ансамбле.
«Основная цель - выявление талантов среди детей и подростков, развитие социального и современного танца, отбор танцоров и коллективов для представления Азербайджана на чемпионатах мира и Европы, обмен опытом между учителями, хореографами, руководителями и танцорами, а также повышение интереса к современной хореографии», - отметил президент Ассоциации танца и член правления Союза молодежи Азербайджана Азиз Азизов.

В целях объективности во время выступления не будут называться участники, студии или школы. Лучшие будут определены по регистрационному номеру.

Контактные номера для регистрации: +994124971236, +994502502293, +994502502280, Az.gencler@mail.ru
Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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