Шуша-Баку. Вечера мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Muğam axşamları" (Вечера мугама) прошел очередной концерт под названием “Zabul segah” (Зубал сегях), сообщает Trend Life.

В концертной программе “Zabul segah” выступили солисты Международного центра мугама, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Арзу Алиева и Бейимханым Велиева в сопровождении инструментального ансамбля "Бута" под управлением тариста Ровшана Гурбанова.

На открытии вечера доктор философских наук по филологии Гюльгусен Кязымлы рассказала об истории проведения вечеров мугама, которые начались на древней азербайджанской земле Карабаха, городе Шуша, еще с середины 19 века. И лишь позже вечера мугама стали проводиться в Баку. В Шуше постоянно проводились различные фестивали, приезжали различные коллективы и исполнители из многих стран.

Шуша славилась своей богатой культурной жизнью. Этот город называли храмом и колыбелью азербайджанской музыки, колыбелью музыки и поэзии, консерваторией Кавказа. Именно здесь родился такой древнейший и самобытный вид азербайджанского музыкального искусства как мугам. Переживали свой расцвет литература, музыка, архитектура. Действовало большое количество различных литературных, музыкальных сообществ - меджлисов. Здесь жили и творили выдающиеся поэты, исполнители, музыканты, мастера искусств, среди которых Молла Панах Вагиф, Мир Мохсун Навваб, Хуршидбану Натаван и другие. Еще в конце XVIII и начале XIX веков в Шуше жили и творили многие мастера искусств, из которых Шахсянам оглы Юсиф, Мирза Гусейн, Хасянджа, Гарачы Асяд и др. заложили в Шуше основу искусства ханенде. В тот период получили известность тарист Али Аскер, кяманчист Гарачы Хаджибек и исполнитель на гоша (парной, сдвоенной) нагаре Гапанчы оглы Кярим. Во второй половине XIX и начале ХХ веков Карабахская школа мугама шагнула на новый этап развития. В этот период большое количество видных ханенде и исполнителей представляли школу мугама: Хаджи Хусю, Мир Мохсун Нэвваб, Мирза Садыг Асад оглы (Садыхджан), Мешеди Мамед Фарзалиев, Абдульбаги Зюлалов (Бюльбюльджан), Кечачи оглы Мухаммед, Джаббар Гарйагдыоглы, Ислам Абдуллаев, Сейид Шушинский, Мешеди Джамиль Амиров, Гурбан Пиримов, Меджид Бехбутов, Бюльбюль, Зульфу Адыгёзалов, Хан Шушинский и др. Характерно, что первая школа, преподающая мугам, была открыта в XIX веке именно в Шуше. Первую школу создал известный шушинский знаток мугама Харрат Гулу. Самые видные ханенде Шуши – Хаджи Хусю, Мешеди Иси, Абдульбаги Зюлалов, Джаббар Гарйагды оглы, тарист Мирза Садыг Асад оглы являются выпускниками этой школы. После смерти Харрат Гулу, для продолжения дела обучения мугамному искусству инициативу в школе взял на себя музыкант Кёр Халифа, а позднее Молла Ибрагим. Они взрастили очередное поколение музыкантов.

В Шуше функционировали Государственный драматический театр, государственные музеи истории Карабаха и истории города Шуши, дома-музеи Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Мир-Мохсуна Навваба, филиал Государственного музея ковра, Государственная художественная галерея, средние и средние специальные музыкальные школы, библиотеки.

По богатству памятников культуры и истории не только азербайджанского, но и мирового значения, еще в советское время Шуша получила статус города-заповедника.

В течение ХХ века Шуша три раза была жертвой военной агрессии армян. В 1905-1907 годах город Шуша был захвачен и сожжен. В 1920 году большая часть города была разрушена. В третий раз в мае 1992 года город был захвачен армянскими оккупантами, разрушены уникальные архитектурные памятники.

Настанет день, и Шуша, отдавшая сотни жизней в борьбе за Карабах, будет освобождена от армянской оккупации. Тысячи беженцев, наконец, вернутся к своим разоренным очагам, и над городом снова взойдет солнце радости и свободы, пройдут вечера мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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