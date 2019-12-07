Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)

7 декабря 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" удостоен награды в категории "Лучший художественный фильм" кинофестиваля Near Nazareth Festival-2019 (Израиль). Об этом Trend Life сообщил сам режиссер фильма.

Кинофестиваль прошел со второго по пятое декабря в Израиле.

В рамках фестиваля фильм "Степняк" был продемонстрирован зрительской аудитории третьего декабря в городе Афула.

Сюжет картины: молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" принял участие в порядка 50 международных кинофестивалей, обладатель множества наград в таких номинациях, как "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актер" и т. д. Картина была включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
  • Азербайджанский "Степняк" назван лучшим в Израиле (ФОТО)
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