Фонд Nargis и посольство Венгрии провели очередной благотворительный концерт (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Посольство Венгрии в Азербайджане и Фонд Nargis провели благотворительный концерт лауреата международных конкурсов Эрди Тамаша (Венгрия) и симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева, сообщает Trend Life. Концерт состоялся на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Еще в раннем возрасте Эрди Тамаш потерял зрение, однако это не помешало ему сделать головокружительную карьеру и жить полноценной жизнью. Музыкант часто гастролирует по миру, где срывает бурные овации публики. Эрди Тамаш впервые посетил Азербайджан.

В этот вечер музыкант разделил сцену с коллегой из Азербайджана и своим давним другом Эйюбом Гулиевым, который совмещает сотрудничество с множеством известных иностранных симфонических оркестров, среди которых Королевский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Венский камерный оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра и др., с работой в театре. Однако цель визита Эрди Тамаша не ограничивалась проведением культурного праздника для поклонников классической музыки – концерт нес исключительно благотворительный характер. Вся сумма, собранная с продажи билетов, будет направлена на покрытие нужд Детского приюта и центра реинтеграции при Союзе детей Азербайджана и закупку досок Брайля для Республиканской специальной школы-интерната № 5 для слепых и слабовидящих детей.

С приветственной речью выступили посол Венгрии Виктор Седеркений,

представитель Фонда Nargis Нармина Мамедова и заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.

Помимо музыкальной части мероприятия в фойе филармонии была также представлена небольшая благотворительная ярмарка, организованная посольством Венгрии. На продажу были выставлены различные венгерские лакомства, символизирующие начало зимы. Все средства, полученные с ярмарки, будут также направлены на благотворительность.

Напомним, что в декабре 2018 года прошел первый совместный благотворительный концерт, организованный посольством Венгрии, Фондом Nargis и журналом Nargis. Сумма, собранная с концерта 2018 года, была потрачена на покупку печатной аппаратуры Брайля, переданной Республиканской школе номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Информационная поддержка - журнал Nargis, Day.az, Trend.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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