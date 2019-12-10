В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)

10 декабря 2019 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялось закрытие первого Международного фестиваля органной музыки "От барокко до современности", сообщает Trend Life.

На заключительном вечере выступил Камерный оркестр БМА под управлением дирижера Джавада Тагизаде. В программе прозвучали сочинения Георга Фридриха Генделя и Энрико Босси. Солистами программы выступили заслуженный педагог, доктор философии по искусствоведению, профессор Назакет Римази и заслуженный педагог, профессор Расима Бабаева.

Концертная программа была встреча публикой с большим интересом и сопровождалась аплодисментами.

Органная музыка - музыка, предназначенная для исполнения на органе соло или в сопровождении каких-либо других музыкальных инструментов. Поскольку духовой орган, этот общепризнанный "король инструментов", является одним из древнейших музыкальных инструментов во всей истории мировой культуры, то количество произведений, написанных для него, превышает таковое для любого другого музыкального инструмента.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)
  • В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)
  • В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)
  • В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)
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