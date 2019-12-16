Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов попал в страшную аварию в Украине, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Меликова в Facebook. Иса Меликов вместе с друзьями находился в микроавтобусе, который попал в ДТП по дороге из Киева в Одессу.

"Немного о том, как у меня появился второй день рождения 11 декабря. Пристегивайтесь, друзья! Всегда! Без исключений! Даже если нужно проехать 50 метров", - написал на своей странице в Facebook Меликов.

"Возле села Краснопилка что-то случилось и мы вылетели на встречную полосу, где врезались в фуру, после чего улетели в поле. Все с разными травмами оказались зажаты в автобусе. Очень много машин остановилось. Очень много людей помогали...", - рассказывает в Facebook об аварии автор и сценарист проекта "Студия Квартал - 95" Александр Щур, который находился вместе с Исой Меликовым в микроавтобусе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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