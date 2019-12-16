Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)

16 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов попал в страшную аварию в Украине, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Меликова в Facebook. Иса Меликов вместе с друзьями находился в микроавтобусе, который попал в ДТП по дороге из Киева в Одессу.

"Немного о том, как у меня появился второй день рождения 11 декабря. Пристегивайтесь, друзья! Всегда! Без исключений! Даже если нужно проехать 50 метров", - написал на своей странице в Facebook Меликов.

"Возле села Краснопилка что-то случилось и мы вылетели на встречную полосу, где врезались в фуру, после чего улетели в поле. Все с разными травмами оказались зажаты в автобусе. Очень много машин остановилось. Очень много людей помогали...", - рассказывает в Facebook об аварии автор и сценарист проекта "Студия Квартал - 95" Александр Щур, который находился вместе с Исой Меликовым в микроавтобусе.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
  • Известный азербайджанский композитор попал в страшную аварию в Украине (ФОТО)
Новости по теме
В Китае три человека погибли и 15 пропали в результате аварии на шахте
Китай 14 декабря 21:12
Эльвин Исаев депортирован из Украины в Азербайджан
Происшествия 14 декабря 15:54
Грузия и Украина подписали соглашение о создании Стратегического совета высокого уровня
Бизнес 13 декабря 17:21
Страны ГУАМ усиливают сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора
Грузия 13 декабря 10:42
Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ в Киеве
Политика 12 декабря 15:10
На Азербайджан приходится более 77 % стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 12 декабря 12:16
Лента новостей
Растет удельная доля малого предпринимательства в розничной торговле Казахстана
Бизнес 10:53
Грузия и Япония углубляют сотрудничество в экономической сфере
Бизнес 10:49
ТОП-10 портов Турции, которые приняли больше всего судов в ноябре 2019 года
Турция 10:44
Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до трех
Другие страны 10:43
ПО "Азеригаз" о проделанной работе за 11 месяцев
Энергетика 10:39
Впервые открываются регулярные автобусные маршруты в село Джоджуг Марджанлы
Общество 10:33
Узбекистан запускает прямой автобусный рейс в Москву
Транспорт 10:28
Туркменистан и Италия обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 10:24
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 декабря
Энергетика 10:20