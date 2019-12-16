В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)

16 декабря 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле в Nardis Club прошел концерт, посвященный 40-летию со дня смерти выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде (16.03. 1940 - 16 .12.1979), сообщили Trend Life организаторы вечера.

На открытии автор и менеджер проекта Нигяр Бабазаде, родственница Вагифа Мустфазаде, рассказала о жизни и творчества великого азербайджанского джазмена. Содействие в проведении вечера оказал известный турецкий джазовый гитарист Ондер Фочан.

На концерте в исполнении турецкого трио прозвучали в уникальной аранжировке известного композитора, пианиста и джазмена Каана Бийикоглы, бас-гитариста Шентурка Озташа и ударника Экина Ченгизкана такие произведения Вагифа Мустафазаде, как "Duşuncə", "Mart ayı", "Bayatı Şiraz", "Tam tənha". Трио также исполнило композицию видного азербайджанского композитора Тофига Гулиева "Sənədə qalmaz", азербайджанские народные песни, джазовые стандарты, авторские произведения Каана Бийикоглы и джазовые аранжировки произведений Бела Бартока. Гостем концерта стал азербайджанский композитор и джазмен Ильяс Мирзоев (сын известного композитора Мусы Мирзоева), автор 5 симфоний и 15 концертов, ученик Вагифа Мустафазаде. Последние годы он живет и работает в Турции, с его произведениями знакомы ценители музыки Австрии, Германии, Франции и ряда других стран. В его исполнении прозвучала джазовая композиция "Blue, Red, Green". Исполнение артистов сопровождалось фото- и видеоматериалами о Вагифе Мустафазаде и было встречено овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Стамбуле прошел концерт памяти азербайджанского джазмена Вагифа Мустафазаде (ВИДЕО, ФОТО)
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