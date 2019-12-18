Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)

18 декабря 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане на сцене Международного центра мугама состоялся концерт Принцессы европейского джаза, турецкой исполнительницы Сибель Косе, сообщает Trend Life.

День проведения концерта совпал с 40-летием со дня смерти выдающегося азербайджанского пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде. Поэтому Сибель Косе посвятила концерт памяти Вагифа Мустафазаде, творчество которого высоко оценивает. В преддверии концерта она посетила Дом-музей Вагифа Мустафазаде, где выступила в сопровождении известного российского джазового пианиста Алексея Черимизова. Сибель Косе также прогулялась по Баку и стала гостем радио Avto Fm107.7.

Сибель Косе по манере исполнения сравнивают с вокалом знаменитой Эллы Фицджеральд. В 18 лет начала джазовую карьеру в качестве певицы. В 23 стала обладательницей главного приза Международного конкурса джазовых вокалистов в Польше. Сибель Косе, которую еще называют мастером импровизации, за свою музыкальную карьеру успела выступить на многих джазовых фестивалях мира в дуэтах с самыми именитыми мэтрами джаза. Турчанка принимала участие во многих мировых джазовых фестивалях во Франции, Польше, Турции и других странах. Сотрудничала с таким мэтром турецкого джаза как Туна Отенель, выступала вместе со Слайдом Хэмптоном, Жан-Лу Лоньоном и Рики Фордом. А Париж какое-то время даже был ее родным домом.

Джаз с пряным послевкусием этники в лучших традициях исполнительского искусства турецкой джаз-дивы Сибель Косе, голос которой просто завораживает - яркий, самобытный, чувственный и затрагивает все ноты души, в сопровождении трио Алексея Черемизова стал ярким украшением вечера на сцене Международного центра мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
  • Принцесса Европейского джаза почтила память Вагифа Мустафазаде концертом (ВИДЕО, ФОТО)
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