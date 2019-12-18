Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)

18 декабря 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Ташкенте и Самарканде прошли Дни азербайджанской музыки и мугама, организованные Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, сообщает Trend Life.

Выступившие директор центра, первый секретарь посольства Азербайджана в Узбекистане Самир Аббасов, руководитель Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан" Эркин Нуриддинов, директор Республиканского центра макома Узбекистана Саиджон Бекматов и другие отметили, что братские народы связывает многовековая история, культура, религия и традиции, и проект направлен на дальнейшее налаживание мостов культуры между странами.

Гостям были представлены выставка "Азербайджан – консерватория Востока", экспозиция картин, национальной одежды и литературы, гала-вечер азербайджанских исполнителей – победителей различных лет Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который традиционно проходит в Самарканде. В концертной программе приняли участие исполнители мугама, ханенде и музыканты – народные артиста Забит Набизаде и Симара Иманова, заслуженные артисты Сахиб Пашазаде, Малик Мансуров, Эльнур Микаилов, Рамин Рзаев и Кямран Керимов, лауреат международных конкурсов Пярвиз Гасымов, танцевальные коллективы. Выступления сопровождалось видеоинсталляциями, отражающие историю, культуру, архитектуру, красоту природы и туристический потенциал Азербайджана. В концертной программе также приняла участие победительница победительницей первого Международного фестиваля мугама в Баку, лауреат Государственной премии "Нихол" Йулдуз Турдиева. Выступления артистов было встречено яркими овациями зрителей.

Дни азербайджанской музыки и мугама широко отмечались на телеканалах и СМИ Узбекистана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
  • Из Азербайджана в Узбекистан с любовью, красотой и музыкой (ФОТО)
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