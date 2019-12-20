Немного волшебства - песочная мультипликация в Баку

БАКУ/Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, 25 декабря в 19.00 будет представлено детское новогоднее сказочно-анимационное представление под названием "Немного волшебства", сообщили Trend Life в филармонии.

Эта новогодняя сказка придется по душе как детям, так и взрослым. Музыка русских и западно-европейских композиторов будет исполнена Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева под управлением талантливого молодого дирижера Валида Агаева.

Семейное представление вернет в детство всех взрослых, а детей увлечет в потрясающий сказочный мир. Одним из уникальных, необычных для Филармонии по восприятию новшеств будет завораживающая песочная мультипликация. Художественное представление будет исполнено на сцене, а с помощью видеокамеры и экрана оно будет отображаться на вертикальной плоскости. На глазах у зрителей, одаренная художница Фидан Исмиханова воплотит в жизнь характеры персонажей один за другим, погружая всех присутствующих в новогоднюю, сказочную атмосферу. По завершении представления пройдет мастер-класс, и все желающие получат возможность попробовать разнообразные виды песочной анимации на практике. Подобный синтез художественных искусств является знаком начала новой эпохи, в которой концерты Филармонии начнут отходить от сугубо традиционного музыкального исполнения в сторону более многообразных выражений современного искусства. Если раньше исполнители и организаторы концертов отдавали большее внимание качеству исполнения и выбору произведений, то сейчас на ряду с этими факторами появился еще один – впечатление и опыт получаемый зрителем. Это новое направление отражает курс, выбранным директором Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народным артистом Азербайджана Мурадом Адыгезалзаде.

По словам координаторов данного проекта Илахи Бабаевой и Лалы Гусейнзаде, в 2020 году ожидается серия подобных мероприятий, что в последствие приведет к повышению интереса зрительской аудитории всех возрастных категорий к азербайджанскому искусству.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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