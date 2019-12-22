Чучело марала и "Баяты-Шираз" на контрабасе - немного забавная и немного грустная история про азербайджанцев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку представил спектакль "Игра в снежки летом", сообщает Trend Life.

"Игра в снежки летом" – стал последним премьерным спектаклем для взрослых в этом году. Он поставлен по одноименной пьесе народного поэта Вагифа Самедоглу "Игра в снежки летом". Постановка осуществляется в рамках госзаказа министерства культуры Азербайджана и приурочена к 80-летию со дня рождения Вагифа Самедоглу (1939-2015).

"Игра в снежки летом" – немного забавная и немного грустная история. Действия постановки разворачиваются в доме больного. До болезни он занимал высокопоставленную должность, многим помогал, устраивал на работу, учебу, а сейчас прикован к постели. Дом больного обставлен дорогой мебелью, на полках книги, прямо посередине – украшенная резьбой дверь, ведущая в комнату больного. Над входом в комнату висит чучело марала, сбоку от двери весит маленький колокольчик. На правой стене портрет, однако, кто изображен на нем не видно.

Именно колокольчик связь с миром больного – два звонка, должна зайти медсестра, три звонка – больной вызывает супругу…

За больным присматривают его супруга Адиля ханым (заслуженная артистка Рита Амирбекова) и медсестра Анаханым (Хаджар Агаева). По первому звонку пациента они готовы ринуться к нему в комнату и оказать необходимую помощь. Только вот у их подопечного отменное чувство юмора, и иногда он любит над ними подшучивать, проверяя, как они поведут себя в экстремальной ситуации.

Есть у больного сын – Адиль (Мурад Исмайлов), молодой человек не видит, он мечтает полететь в Москву на прием к известному врачу, чтобы тот его прооперировал. Однако, пока болен отец и за ним требуется уход, визит к врачу приходится отложить. Адилю нравится Анаханым хоть он ее никогда и не видел.

Дом постоянно полон людей, каждый из них восхваляет больного, вспоминая, как тот помог ему когда-то. Один персонаж сменяет другого – то появляется шофер Мамедага (Рамиль Алиев), то родственник из района Нафтали (Рустам Керимов), приносящий каждый день свежевыпеченный хлеб, еще один родственник - Амир (Эльшад Муртузов) и его супруга Мармар (Белла Сафина), которые своим благополучием тоже обязаны больному, человек Амира – Бахадур (Фарид Бахрамов), друг больного Ибрагим (Ягуб Зейналов). Каждый день приходит в дом и доктор Иманов (Юрий Омельченко), состояние больного не меняется, он также прикован к постели, однако у врача от всех недугов есть одно средство – есть побольше зелени.

Ярким персонажем в постановке является соседка Таджмахал (народная артистка Аян Миргасымова), ее образ получился невероятно колоритным. Увидеть Миргасымову в образе ворчливой тетки, постоянно дымящей сигаретой, выманивающей у Адили ханым за каждую, даже самую маленькую услугу деньги, зрители не ожидали, но с упоением смотрели и слушали каждую ее реплику.

Все близкие больного потакают любой его прихоти – захотел засыпать под пение соловья, пожалуйста, тут же нашелся человек, имитирующий пение птицы (заслуженный артист Салман Байрамов), захотел услышать мугам "Баяты-Шираз" на контрабасе – нашли музыканта Сабзали (Надир Абдурагимбеков).

Однажды к больному приводят моллу (Заур Терегулов). Однако из комнаты больного молла выходит ошарашенным, сообщая, что тот хочет взять на службу Бога, и чтобы Бог также как жена, медсестра и другие дежурили у его дверей…

Несмотря, на то что в спектакле много ярких, смешных моментов, в нем, как во всем творчестве Вагифа Самедоглу особое место занимают вопросы философского осмысления мира, человека и общества. Показательными моментами в постановке являются непредвиденные ситуации – смерть шофера Мамедаги и арест родственника из района Нафтали, и то как себя ведут герои в этой ситуации.

Кажется, единственный кто про всех все понимает – это Адиль. Да, молодой человек не видит, но порой он чувствует больше чем все зрячие. Снегопад летом кажется невозможным, Адилю никто не верил. Но, двери в комнату распахнулись, оттуда повеяло холодом и пошел снег.

"Сколько лет я говорю, что идет снег, мне отвечают, нет, как это может идти снег летом? Кому же теперь мне верить? Что мне теперь делать? Куда мне теперь пойти?", - спрашивает Адиль…

Спектакль был принят зрителями бурными аплодисментами и криками "Браво!".

Режиссёр-постановщик - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан, ассистент режиссёра - заслуженный артист Салман Байрамов.

(Автор: Джани Бабаева)

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