Прообраз идеального общества в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хор – как инструмент со многими голосами. Он может выразить еле слышное эхо человеческих переживаний, ликование победы или величие бессмертной человеческой души. Пение в хоре - это культурный досуг, эстетическое развитие, раскрытие творческих способностей в любой области жизни, и даже важная часть здорового образа жизни. Когда несколько человек сливаются в одно сильное чувство, и несколько сердец в одно сильно чувствующее сердце…

«Хор – это прообраз идеального общества, основанного на едином устремлении и слаженном дыхании, общества, в котором важно услышать другого, прислушаться друг к другу, общества, в котором индивидуальность не подавляется, но раскрывается в полной мере», - Георгий Струве, композитор, хормейстер,

дирижер, педагог и просветитель.

В рамках первого Республиканского фестиваля вокалистов в Международном центре мугама состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова Азербайджанского государственного телевидения и радио под управлением Шахлы Алекперовой, сообщает Trend Life.

В концертную программу были включены произведения Узеира Гаджибейли, Самеда Вургуна, Саида Рустамова, Зейнала Джаббарзаде, Джахангира Джахангирова, Энвера Алибейли, Асафа Зейналлы, Агшина Ализаде, Джовдета Гаджиева, Рамиза Абдуллы, Франческо Де Мачо, Франса Шуберта, народная песня «Qoy yarım gəlsin», отрывки из оперы «Turandot» и другие произведения. Выступления солистов Орхана Нура, Пярвиза Вердиева, Саиды Манафовой, Айнур Искендерли и хора были встречены зрителями бурными аплодисментами.

Фестиваль – новый проект Mədəniyyət TV, который проходит при организации Министерства культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 17 по 24 декабря известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны. Автор идеи и художественный руководитель фестиваля - директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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