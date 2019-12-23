Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)

23 декабря 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, неизменно привлекали к себе внимание деятелей культуры и искусства. Народная мудрость гласит: "Чем глубже корни, тем пышнее и выше крона дерева". Потому и сегодня из далекого средневековья образ Насими, тайные смыслы его подлинно сакральной поэзии продолжают волновать воображение творческих людей, приводят к созданию новых произведений, живописных и скульптурных работ, фильмов и спектаклей.

В Культурном центре Службы государственной безопасности прошел сольный концерт "Həqq məndədir" (Истина во мне) и презентация клипа "Etməgil" певицы и композитора Севиндж Агасиевой (Sivva), посвященные 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане, сообщает Trend Life.

Концерт в театрализованной форме прошел с аншлагом под овации зрителей. Севиндж Агасиева представила яркую программу с танцевальным коллективом "Азери Атеши", участием заслуженного артиста Шахрияра Иманова (тар), Бабира Бабирли (клавишные), Шукюра Алиева (ударные) и художественного чтеца Хазара Сулейманлы. Были исполнены композиции, написанные на газели Насими классиками национальной музыки Тофигом Гулиевым и Сулейманом Алескеровым, а также Севиндж Агасиевой. Клип "Etməgil", написанный на слова Насими и музыку всемирно известного кяманчиста Марка Элияха, снял Руслан Зейнал. Оператор – Сеймур Сеидбейли, танцоры в клипе – Исмаил Мамедзаде и Гюля Мамедова.

Ниже представлены кадры с концерта и тизер клипа.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
  • Творчество Насими из далекого средневековья воплощено Sivva в современном мире (ВИДЕО, ФОТО)
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