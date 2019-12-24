Названы самые кассовые фильмы в Азербайджане за 2019 год

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.
Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представила Trend Life ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год.
Азербайджанские фильмы:
1."Bombaltı" Режиссёр: Рауф Оджагвердиев
2."Qaynana" Режиссёр: Орхан Агазаде
3."Qış nağılı" Режиссёр: Джафар Ахундзаде
4."ŞaBaş" Режиссёр: Маир Рагимов
5."Səbət Qilas" Режиссёр: Эмин Абишов
Зарубежные фильмы:
1."Король Лев" Режиссёр: Джон Фавро
2."Мстители: Финал" Режиссёры: Джо Руссо и Энтони Руссо
3."Джокер" Режиссёр: Тодд Филлипс
4."Малефисента: Владычица тьмы" Режиссёр: Хоаким Роннинг
5."Алладин" Режиссёр: Гай Ричи.
(Автор: Вугар Иманов)
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