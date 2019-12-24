Названы самые кассовые фильмы в Азербайджане за 2019 год

24 декабря 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы приносят доход из нескольких источников, включая кинопрокат, продажу и аренду на цифровых носителях, мерчандайзинг, а также права на телевизионные трансляции и стриминг. Тем не менее основным показателем коммерческого успеха фильма считаются кассовые сборы, главным образом из-за доступности данных в сравнении с другими показателями, а также из-за исторической практики.

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представила Trend Life ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год.

Азербайджанские фильмы:

1."Bombaltı" Режиссёр: Рауф Оджагвердиев

2."Qaynana" Режиссёр: Орхан Агазаде

3."Qış nağılı" Режиссёр: Джафар Ахундзаде

4."ŞaBaş" Режиссёр: Маир Рагимов

5."Səbət Qilas" Режиссёр: Эмин Абишов

Зарубежные фильмы:

1."Король Лев" Режиссёр: Джон Фавро

2."Мстители: Финал" Режиссёры: Джо Руссо и Энтони Руссо

3."Джокер" Режиссёр: Тодд Филлипс

4."Малефисента: Владычица тьмы" Режиссёр: Хоаким Роннинг

5."Алладин" Режиссёр: Гай Ричи.

(Автор: Вугар Иманов)

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