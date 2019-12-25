В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Года театра России и в преддверии 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна с большим успехом и при аншлаге прошли гастроли Российского государственного камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера", сообщает Trend Life.

На протяжении трех дней бакинцы и гости города смогли насладиться шедеврами классического искусства. Как сообщили Trend Life организаторы, в конце 2020 года вновь пройдут "Санктъ-Петербургъ Опера".

Напомним, что в первый вечер на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета зрители смогли посмотреть грандиозный спектакль "Искатели жемчуга" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Жоржа Бизе на либретто Эжена Кормона и Мишеля Карре. (https://www.trend.az/life/culture/3165410.html)

Во второй вечер бакинцы смогли получить истинное наслаждение от игры актеров в опере "Фауст" в постановке народного артиста России Юрия Александрова по произведению Шарля Гуно на либретто Жюля Барьбе. (https://www.trend.az/life/culture/3166017.html). В третий, заключительный день, в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошел гала-концерт солистов и оркестра театра "Санктъ-Петербургъ Опера". (https://www.trend.az/life/culture/3166585.html).

Спектакли были представлены в том же самом виде, что и на родной сцене театра в Санкт-Петербурге. Оперы были представлены на французском языке с русскими субтитрами.

(Автор и фото - Вугар Иманов. Видео – Александр Мирзазаде)

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