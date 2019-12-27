Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)

27 декабря 2019 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре пропаганды чтения "Azərkitab" прошла презентация книги члена Союза художников Азербайджана, ответственного секретаря литературно-творческого объединения "Луч", писательницы Лалы Умуд (Багирова) "Сказочные приключения Ёжкина и Картошкина - двух весёлых ёжиков", сообщает Trend Life. Книга представлена в двух частях.

Организатор мероприятия, заслуженный артист Азербайджана, композитор Говхар Гасанзаде отметила, что возможности сказки многообразны, а сила воздействия велика.

"Все мы выросли на сказках. В детстве нам читали родители или бабушка с дедушкой, а теперь многие из нас читают сказки для детей уже своих. Многие наши идеалы и моральные ценности происходят из сказок, которые всегда погружают в атмосферу волшебства и чуда. Они учат взрослых смотреть на мир непосредственным открытым взглядом, а детям в легкой и занимательной форме открывают важные жизненные истины. Сказки для малышей – это очень действенный и при этом ненавязчивый метод обучения, помогающий творить чудеса в вопросах развития ребенка", - отметила Говхар Гасанзаде.

Интересно, что соавтором и автором иллюстраций стал 14-летний сын писательницы Умуд. По его словам, в работе над книгой мать и сын перерождались: то он был Ежкиным, а мать - Картошкиным, то наоборот. Они росли вместе с этими выдуманными персонажами.

"Сказочные истории были придуманы для моего сына. Благодаря им, мы перебороли маленькие страхи. Повзрослев, он сам начал сочинять веселые истории и иллюстрировать их. А потом мы решили подарить детям наших героев. Истории повествует о дружбе, помощи слабым, уважении к старшим, есть много познавательного. Книгу можно использовать и в психологии как сказкотерапию. Я считаю, что сказка должна быть правильно придумана и правильно рассказана. Иногда она помогает малышам избавиться от собственных страхов через отождествление себя с главным героем. А самое главное, ребенок чувствует свою защищенность, ведь в сказке всегда найдется смельчак, который заступается за слабого, и это дает почву для уверенности, что и в реальной жизни на помощь всегда придут близкие и любящие люди. В доме, где живут любовь и понимание, возможно преодолеть все: и трудности, и невзгоды, и болезни. Материнская любовь - это самое сильное и безграничное чувство на земле. Пусть каждый малыш будет согрет теплом мамы и окружен заботой родного человека!", - отметила Лала Умуд.

В мероприятии приняли участие известный вокалист Гасым Халилов, заслуженный актер Эльнур Керимов, джазовая исполнительница Тарана Махмудова, певица Марьям Шабанова, председатель ОО "Поддержки детей и юношества" Турал Алиев, специалист в области туризма Замиг Юнисов и другие, которые поздравили с выходом новой книги.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
  • Азербайджанская писательница лечит страхи … ёжиками (ФОТО)
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