Он выиграл суперигру! Рахиб Азери в гостях у Леонида Якубовича на "Поле чудес" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В эфире Первого канала России представлен выпуск программы "Поле чудес", в которой принял участие известный азербайджанский радио и телеведущий, лауреат национальной премии "Хумай", заслуженный работник культуры Рахиб Азери, сообщает Trend Life.

Во время передачи Рахиб Азери передал ведущему программы Леониду Якубовичу подарки, среди которых были национальные блюда – гутабы, долма, лявянги, кята, а также стаканы армуды и кинжал.

В качестве музыкального сюрприза на передачи выступила ритм-группа "Натиг" под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова

Рахиб Азери также поздравил зрителей с наступающим Новым годом на азербайджанском и русском языках.

Рахиб Азери выиграл финал, а затем согласился на суперигру.

В ходе суперигры Рахиб Азери угадал слово по горизонтали, и выиграл суперигру. Однако, представителю Азербайджане не удалось сталь обладателем автомобиля, для этого он должен был назвать два слова по вертикали, но, к сожалению, он смог назвать только одно слово из двух.

Капитал-шоу "Поле чудес" - российская телеигра, выходящая каждую пятницу вечером и являющаяся частичным аналогом американской телевизионной программы "Колесо Фортуны". Художественный руководитель и ведущий программы - Леонид Якубович. Выходит в эфир с 26 октября 1990 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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