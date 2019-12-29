В Баку открылась выставка отца и сына "Ашраф и Саид" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства состоялось открытие выставки известного художника Ашрафа Ибрагимова и его сына Саида под названием "Ашраф и Саид", сообщает Trend Life.

На открыии директор музея Хайям Ибрагимов отметил, что на протяжении года было проведено множество значимых выставок, которые вызвали большой интерес общественности, направлены на дальнейшее пропаганду и развитие национального изобразительного и современного искусства.

Саид Ибрагимов отметил, что отец долгие годы работал в газете “Ədəbiyyat və incəsənət” (Литература и искусство) как главный редактор и искусствовед, его работы неоднократно были представлены на международных экспозициях. На выставке представлено более пятидесяти работ в жанрах графики и живописи, в том числе картина "Казнь Насими", посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)

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