Международный центр мугама отметил 11-летие под звуки кяманчи (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Dəyirmi masa" (Круглый стол) состоялось обсуждение темы "Системы измерения и определение коэффициентов кяманчи, семейства кяманчи", сообщили Trend Life в пресс-службе центра.



На открытии координатор проекта Гюльгусейн Казымлы отметил, что искусство мугама окружено вниманием и заботой со стороны государства, а 27 декабря для Международного центра мугама знаменательное событие - день его создания. 11 лет как функционирует Международный центр мугама, который был создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Открытие Международного центра мугама состоялось 27 декабря 2008 года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Гюльгусейн Казымлы рассказал, что струнные музыкальные инструменты, вошедшие в семейство инструмента кяманча, широко распространены среди народов Восточной и Средней Азии под различными названиями. Цель мероприятия - сохранение, усовершенствование и передача будущему поколению азербайджанского национального инструмента кеманча. В декабре 2017 года изготовление струнного музыкального инструмента кяманча и исполнительское искусство, совместно представленного Азербайджаном и Ираном, было включено в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

Мероприятие прошло при модераторстве заведующего научно-исследовательской лабораторией усовершенствования и восстановления народных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедова.

Доктор искусствоведения, профессор Аббасгулу Наджафзаде рассказал о том, что инструмент временами подвергался изменениям. Он отметил, что Абдульгадир Марага в своих произведениях наряду с другими инструментами рассказывал о кеманче. Побывавший в XVII веке в Азербайджане немецкий путешественник Е.Кемпфер в своих воспоминаниях описывает кяманчу как трёхструнный, а иногда и четырехструнный инструмент, обладающий звучанием с прекрасным тембром.

Было отмечено, что большой интерес вызывает хранящаяся в Фонде Национального музея истории Азербайджана пятиструнная кяманча XIX века. В Музее также демонстрируется относящаяся к XIX веку трехструнная кяманча, принадлежащая композитору Зульфигару Гаджибекову. В хорошем звучании струнного музыкального инструмента важно точное определение расстояний между его составными частями и струнами, т.е. коэффициентов.

Об исполнении и усовершенствовании струнных музыкальных инструментов поделились мнением - доктор искусствоведения Ариф Асадуллаев, доктор искусствоведения Эхсен Рахманлы, а также приглашенные из других городов мастера по изготовлению тара и кяманчи - М.Гасанов, Г.Байрамов, А.Гасанов и другие.

В завершении мероприятия выступил ансамбль исполнителей на кяманче Национальной консерватории под руководством заслуженного артиста Эльшана Мансурова.

Следует отметить, что Международный центр мугама помимо концертной, особое внимание уделяет исследовательской деятельности. В рамках научно-исследовательской деятельности реализован ряд научно-практических конференций и обсуждений из цикла проекта "Круглый стол", посвященных искусству мугама и другим жанрам музыки, истории и проблемам народных музыкальных инструментов. Среди них можно отметить - "Азербайджанское ашугское искусство: современное состояние и перспективы развития", "Мугамы и газели", "Азербайджанский тар вчера, сегодня и завтра", "Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара, семейства тара", "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана", "Азербайджанская культура вчера, сегодня и завтра", международные конференции "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов", "Традиции культурного наследия евразийских народов" (в рамках дней Ассамблеи Евразийских народов, прошедших в Баку), "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы" (Тбилиси, Грузия).

Автором идеи проекта "Dəyirmi masa" является директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, координатор проекта - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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