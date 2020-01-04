В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)

4 января 2020 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама, при организационной поддержке Общественного объединения "Культурный очаг Ашуг Шамшир", прошел вечер поэзии, посвященный 80-летию со дня рождения поэта и переводчика Мамеда Аслана (1939 - 2015 годы), сообщает Trend Life. В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный жизни и творчеству Мамеда Аслана.
Выступивший на вечере председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов поделился своими воспоминаниями о поэте, отметив, что знал его с детства и Мамед Аслан оставил глубокий след в его жизни.

"Он был душою связан с Кельбаджаром. Мамед Аслан сильно любил свою Родину и готов был отдать жизнь за неё", - отметил Гурбанов, подчеркнув, что заслуженный деятель культуры Мамед Аслан был удостоен ордена "Шохрат".

На мероприятии, народный поэт Сабир Рустамханлы, доцент Бакинского государственного университета Алемдар Джаббарлы, главный редактор издательства "Азернешр" Аловсат Агаларов и другие рассказали о творчестве Мамеда Аслана и поделились своими воспоминаниями о нём.

В исполнении заслуженного деятеля культуры Адалята Делидаглы, в сопровождении мелодии "Рухани", прозвучали стихи поэта. Мероприятие продолжилось выступлением ашугов.

Отметим, что мероприятия, посвященные памяти мастеров искусства ашугов, проходящие в Международном центре мугама, вызывают большой интерес со стороны общественности. Проведение вечеров памяти известных представителей искусства ашугов и мугама, а также представителей композиторской школы содействует пропаганде музыкального наследия Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
  • В Баку отметили 80-летие Мамеда Аслана (ФОТО)
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