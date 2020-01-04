Рекордные показатели Международного центра мугама в Баку

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама рекордным - 51-м мероприятием, проведенным в декабре, блестяще завершил 2019 год, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Блестяще завершенный для Международного центра мугама, выполняющего миссию очага пропаганды и развития мугама, 2019 год, стал одним из самых творчески успешных и плодотворных годов. В течение последних четырех месяцев, в целях пропаганды и развития прекрасных образцов культуры и искусства, центром были реализованы многочисленные мероприятия, проекты и концерты. Если в мае месяце центр провел 32 концертные программы, то в ноябре и декабре эта цифра составила 48 и 51 соответственно", - говорится в сообщении.

Реализуемые Международным центром мугама (МЦМ) крупномасштабные проекты - “Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), "Muğam axşamları" ("Вечера мугама"), "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки"), "Sirlər xəzinəsi" ("Сокровищница тайн"), "Qəzəllər" ("Газели"), "Aşıq musiqisi axşamları" ("Вечера ашугской музыки") служат пропаганде народной музыки и мугама.

В рамках проекта “Unudulmayanlar” прошли вечера памяти незабываемых мастеров мугама Сейида Мирбабаева, Сары Гадимовой, Абульфата Алиева, Гадира Рустамова. В рамках проекта “Muğam axşamları”, мугамы “Şur”, “Rast”, “Bayatı Şiraz” и “Çahargah”, в форме дастгяха, были представлены любителям мугама. Идея таких проектов как "Klassik musiqi axşamları" ("Вечера классической музыки"), "Klassik ifaçılıq məktəbimizin görkəmli nümayəndələri" ("Выдающиеся представители азербайджанской композиторской школы") направлена на пропаганду классической музыки и композиторской школы Азербайджана. В рамках этих проектов состоялись концерты и юбилейные вечера выдающихся представителей исполнительской школы классической музыки, многочисленные концерты известных азербайджанских и зарубежных исполнителей, а также представлены вечера лучших произведений мастеров классической музыки и композиторов. На сцене центра выступили такие знаменитости, как российский композитор и исполнитель Сеня Сон, виолончелисты Сергей Догадин, Майкл Гуттман и Ольга Домнина (пиано), звёзды мирового джаза Джейми Дэвис, Дэнис Кинг и другие. В центре успешно прошли традиционно организуемые концерты Международного фестиваля имени Узеира Гаджибейли, а также другие международные проекты.

Международный центр мугама, расширяя свои международные связи, в рамках совместного сотрудничества с посольствами ряда зарубежных стран, осуществляет различные концерты и проекты, направленные на пропаганду этнической музыки различных народов. В рамках международного сотрудничества состоялись концерты музыкантов Грузии, Узбекистана, Мексики, Китая, Индонезии, Индии, Австрии и других стран. 12-14 ноября Международный центр мугама, при поддержке посольства Венгрии, представил трехдневную концертную программу венгерской народной, классической и джазовой музыки в исполнении венгерских музыкантов, под названием "Венгерские музыкальные вечера".

В октябре месяце, в рамках международной теоретической деятельности, в столице Грузии - городе Тбилиси МЦМ провел "Круглый стол" под названием "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы". В рамках данного проекта в Тбилиси состоялся прекрасный концерт мугамной группы "Qarabağ", а также грузинского женского народного ансамбля "Нанина" и этно-джазовой группы "Эгари".

МЦМ осуществляет свою концертную деятельность не только на своей сцене. В этом году центр гастролировал по регионам страны (Агдам, Физули, Горадиз, Шамахы), а также в прибрежных поселках Баку.

Центр в рамках одного из интересных проектов - "Путешествие в мир мугама", провел ряд концертов, на которых в прекрасном исполнении ханенде прозвучали мугамы, теснифы и народные песни.

В рамках научно-исследовательской деятельности МЦМ реализовал ряд научных мероприятий из цикла "Круглый стол". В результате научно-исследовательской деятельности МЦМ были представлены общественности изданные центром книги и монографии. На научно-теоретических и исследовательских мероприятиях "Круглого стола" на темы - "Азербайджанский тар вчера, сегодня и завтра", "Азербайджанское ашугское искусство: современное состояние и перспективы развития", "Место баяты в музыкальной культуре Азербайджана", "Системы измерения и определение коэффициентов азербайджанского тара, семейства тара", "Музыка средних веков и история музыкальных инструментов" выступили ученые и специалисты, поделившиеся своим опытом, интересными идеями и теоретическими разработками.

Канал "Mədəniyyət" Азербайджанского телевидения, при поддержке и содействии Международного центра мугама, в течение нескольких месяцев, в режиме прямого эфира, транслировал утренние передачи из МЦМ.

Всё больше азербайджанских и зарубежных телевизионных каналов проводят съёмки, посвящённые пропаганде национальной музыки в МЦМ. Были успешно организованы концерты фестиваля "Азербайджанские вокалисты". Как центром, так и реализованные в результате совместного сотрудничества с различными азербайджанскими, зарубежными и международными организациями, были успешно проведены множество концертных мероприятий, в результате которых тысячи зрителей имели возможность ознакомиться с экспозицией древних азербайджанских национальных музыкальных инструментов, представленных в фойе МЦМ.

"Безусловно, всё это стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выдающейся, благородной деятельности Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, направленной на всестороннее развитие нашей страны, пропаганду национальной культуры и искусства как у нас в стране, так и за рубежом. В 2020 году Международный центр мугама, постоянно расширяя свою деятельность, продолжит представление международных проектов, концертных мероприятий, теоретических и научно-исследовательских семинаров и конференций, направленных на развитие и пропаганду мугамного и ашугского искусства, азербайджанской национальной музыки", - говорится в сообщении.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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