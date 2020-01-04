Фильм азербайджанского режиссера возглавил ТОП-10 в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российское издание "Православие и мир" представило ТОП-10 документальных фильмов, которые стоит посмотреть с детьми, сообщает Trend Life.

На первом месте фильм режиссера, народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств России Тофика Шахвердиева "О любви". Герои короткометражки Тофика Шахвердиева, который снят в 2003 году, учатся московской школе №379 надомного обучения. У всех - инвалидность. Но всегда ли здоровые руки и ноги помогают стать счастливым и постичь смысл жизни?

Тофик Шахвердиев о фильме: "Вам, конечно же, интересна судьба этих ребят. В какой-то степени можно сказать, что она вполне благополучна. Женя Ляпин, инвалид-колясочник, учится на режиссера массовых представлений. Его друзья перетаскивают его с одной пары на другую с четвертого этажа на второй. Он стал заметной фигурой в студенческой среде. Как-то мы встретились в Театре Вахтангова, он сидел в коляске, и когда я к нему подошел, он сказал - знакомься, это моя девушка. А Женя, героиня-девочка без рук, учит иностранные языки. В этом фильме я попытался задаться вопросом и попытался получить ответ, почему одни дети рождаются здоровыми, а другие - больными. Ответ получить очень сложно, мне подсказал ребенок, который в кадре говорит "Бог все видит, ему, наверное, очень интересно понять, смогут ли выжить больные дети среди взрослых людей". Мне кажется, что грешно эксплуатировать вот эту беду как способ воздействия на чувства зрителя. Поэтому я всегда ищу в этом случае какую-то интересную тему, чтобы людям было любопытно. Потому что кино - это такая штука, которую вы хотите смотреть, потому что вам интересно. Фильм называется "О любви", потому что этот фильм о той любви, которая позволяет этим детям чувствовать себя полноценными".

На восьмом месте фильм Родиона Исмайлова "Моя родня", который снят в 2012 году и был удостоен многих международных наград. Съемки проходили в селе Кёхнагала Товузского района Азербайджана, на родине режиссера. Фильм снят при поддержке министерства культуры России и министерства культуры и туризма Азербайджана. "Моя родня" - фильм о любви к азербайджанской земле, о том, как эта любовь передается из поколения в поколение. Лолита родилась в Москве, ее отец - азербайджанец, мать - русская. Несмотря на то, что Лолита относит себя более к русской культуре, так как воспитана в этой среде, она хочет узнать о своих азербайджанских корнях и с этой целью едет на родину своего отца, чтобы познакомиться с азербайджанской родней.



Родин Исмайлов о фильме: "Когда-то я упустил момент осознания того, кто я. Я смог понять это при помощи моей дочери. Идея фильма заключалась в том, чтобы ребенок, воспитанный в одной культуре, впервые оказался в другой, частью которой является, но никогда ранее с ней не соприкасался. Примет ли он ее, поймет ли? То есть это был, в том числе процесс самоанализа и диалога, когда моя дочь стала лучше понимать, кто ее отец. Я привез ее в Азербайджан, показал наши традиции, нашу культуру, нашу семью... "Когда ты понимаешь, откуда я - ты поймешь меня" - вот что было самым важным в этом фильме".

В ТОП-10 также вошли фильмы - "Батя" (режиссер Марина Чувайлова, Россия), "Мама, я убью тебя" (Елена Погребижская, Россия), "Два детства" (Владимир Головнев, Россия), "Каждая собака" (Виктория Казарина, Россия), "Знаешь, мама, где я был? " (Леван Габриадзе, Грузия), "Терапия" (Юлия Серьгина, Россия), "Летсплей" (Владимир Головнев, Россия), "Малыши" (Томас Бальмес, Франция).

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(Автор: Вугар Иманов)

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