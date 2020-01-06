"Степняк" из Азербайджана назван лучшим в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" получил награду Международного кинофестиваля TRIPVILL (Индия) в категории "Лучший художественный фильм". Об этом Trend Life сообщил сам режиссер кинокартины.

Демонстрация фильма "Степняк" состоится 12 января в городе Колката (Индия).

Сюжет картины: молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушвиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (маленький Степняк), а также Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Фильм "Степняк" принял участие в порядка 50 международных кинофестивалях, обладатель множества наград в таких номинациях, как "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший актер" и т. д. Картина была включена в лонг-лист претендентов кинопремии "Оскар-2014" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева)

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