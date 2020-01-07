Китайский Новый год в Баку

7 января 2020 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку с 10 по 18 января пройдут мастер-классы для детей и взрослых, посвященные китайским традициям и празднованию Китайского Нового года, сообщает Trend Life.

Мастер-классы будут вести преподаватели Института Конфуция в Баку. В ходе мастер-классов будут также демонстрироваться видеоролики на данную тему. 11 января в 14.00 состоится лекция, посвященная китайскому искусству.

Посетителей мастер-классов ждет атмосфера праздника с китайскими фонариками и другими атрибутами этого праздника. Интерьер выставочного зала украсят фотографии видов китайских городов.

Вход на все праздничные мероприятия свободный.

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. В григорианском календаре его начало соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Первый день Китайского Нового года начинается с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семьи дух умиротворения и счастья. Происхождение этого праздника относится к древним временам, в нынешней форме в нём отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Каждый год китайского восточного календаря обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе "Пяти стихий".

(Автор: Джани Бабаева)

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