Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, 12 января в 10.00, пройдет традиционный Международный конкурс искусств "Надежда", организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и JamGroup, сообщает Trend Life.

Конкурс проводится по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (до 10 лет), юниоры (до 16 лет), подростки (16 лет и старше). Соревнование пройдет по жанрам – фольклор, классика, эстрада, музыка, шоу, мода, хор и танцы.

"Главная цель конкурса – раскрытие и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Участники конкурса, руководители групп также смогут пообщаться и получить консультации членов жюри -мастеров искусств. Желаем всем участникам удачи!", - отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

В целях объективности во время выступления не будут называться участники, студии или школы. Лучшие будут определены по регистрационному номеру.

Контактные телефоны для регистрации.

Az.gencler@mail.ru

+994124925464

+994502502293

+994557079002

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(Автор: Вугар Иманов)

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