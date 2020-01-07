Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)

7 января 2020 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, 12 января в 10.00, пройдет традиционный Международный конкурс искусств "Надежда", организованный Союзом молодежи (СМА) и Ассоциацией танца (АТА) при поддержке Министерства культуры Азербайджана и JamGroup, сообщает Trend Life.

Конкурс проводится по возрастной категории: бейби (6 лет), дети (до 10 лет), юниоры (до 16 лет), подростки (16 лет и старше). Соревнование пройдет по жанрам – фольклор, классика, эстрада, музыка, шоу, мода, хор и танцы.

"Главная цель конкурса – раскрытие и развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Участники конкурса, руководители групп также смогут пообщаться и получить консультации членов жюри -мастеров искусств. Желаем всем участникам удачи!", - отметил президент АТА и член правления СМА Азиз Азизов.

В целях объективности во время выступления не будут называться участники, студии или школы. Лучшие будут определены по регистрационному номеру.

Контактные телефоны для регистрации.
Az.gencler@mail.ru
+994124925464
+994502502293
+994557079002

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
  • Международный конкурс искусств "Надежда" в Баку (ФОТО)
Новости по теме
Как избавиться от комплексов и улучшить физическую форму – эмоции в Баку (ФОТО)
Культура 11 декабря 2019 18:31
Более 4000 участников провели в Баку фестиваль "Легенды осени" (ФОТО)
Культура 26 ноября 2019 13:03
Под флагом Азербайджана - Грузия, Украина, Турция, Иран и Россия (ФОТО)
Культура 8 ноября 2019 13:44
Определились победители Кубка Карабаха по танцу (ФОТО)
Культура 1 ноября 2019 18:25
Продемонстрируй свое мастерство! Пройдет региональный Кубок Карабаха по танцу (ФОТО)
Культура 22 октября 2019 16:05
Талантливые дети Азербайджана – праздничный танцевальный вечер Ayselin (ФОТО)
Культура 2 июля 2019 16:12
Лента новостей
В Баку пройдет зимний вечер "Только джаз"
Культура 13:46
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит преобразователи
Тендеры 13:45
Минобороны и Аппарат Омбудсмена Азербайджана подписали план совместных мероприятий
Общество 13:43
Завтра в Баку сохранится стабильная погода
Общество 13:39
Оператор казахстанской почтовой сети закупит дизтопливо
Энергетика 13:23
Рост ВВП Узбекистана в 2019 превысил ожидания
Бизнес 13:08
Волшебство, да и только! Звездопад в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:05
FIAT занял первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 13:03
Шторм в Стамбуле нанес ущерб городу
В мире 13:02