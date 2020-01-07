В Баку пройдет зимний вечер "Только джаз"

7 января 2020 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 14 января в 19.00 пройдет вечер джаза "Just Jazz", сообщили Trend Life организаторы.

В концертной программе примут участие – заслуженный артист Шахрияр Иманов (тар), группа "Shur Trio" под управлением заслуженного артиста Вюсала Икендерзаде (тар), группа "Coffee Band", исполнители и музыканты Ниджат Асланов, Турал Рафаэль, Нармин Мамедли, Айтян Оруджалиева, Суада Гаджизаде и Ляман Аббасзаде.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Вугар Иманов)

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