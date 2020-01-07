Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)

7 января 2020 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский художественный фильм "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") будет представлен на Международном кинофестивале "Waco Family & Faith", сообщил Trend Life автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер фильма Джалаладдин Гасымов. Фестиваль пройдет в Техасе (США) 6-8 февраля.

Кинокартина "Архив Шоллера" снята SSP Production в жанре триллер в 2018 году и посвящена 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. В ролях – народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

Фильм ранее был успешно представлен на международных кинофестивалях в США, Бельгии, Мексике, России, Германии и других странах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
  • Азербайджанский "Архив Шоллера" отправляется в США за победой (ФОТО)
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