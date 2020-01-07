В Баку отметят юбилей Максима Дунаевского

7 января 2020 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 9 января состоится концерт, посвященный 75-летию российского композитора Максима Дунаевского, сообщили Trend Life в РИКЦ. На творческом вечере прозвучат песни композитора в исполнении юных дарований из Баку.

Отметим, что наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями Максим Дунаевский автор музыки для театра, кино и эстрады.

Среди его произведений - концерт для фортепиано с оркестром, кантата для хора, произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, циклы романсов, хоры. Дунаевский - автор музыки к более, чем 60 фильмам.

С 2015 года является художественным руководителем и председателем Художественного совета Московской областной филармонии.

(Автор: Джани Бабаева)

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