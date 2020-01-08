Маленький принц из Азербайджана отправится в Бангладеш

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" ("My Little Prince" / "Мой маленький принц") будет представлен на 13-ом Международном фестивале детских фильмов (13th International Children's Film Festival) в Бангладеш, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Международный фестиваль пройдет 24-31 января.

Анимационный фильм "Mənim balaca Şahzadəm" снят на студии "Azanfilm" по заказу министерства культуры в 2019 году. Режиссер-постановщик – Ариф Магеррамов, художественный руководитель – Эльчин Эфендиев, автор сценария – Иман Исмаил, художник-постановщик - Амиль Гулиев, композитор – Азер Гаджиаскерли, звукорежиссер – Мехрибан Зяки, продюсер – Мушфиг Хатамов.

Анимационный фильм "Мой маленький принц" создан под впечатлением от произведений художницы Марьям Алекберли, посвященных повести французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Сочетание в фильме мыслей и чувств художницы Марьям Алекберли, навеянных произведением "Маленький принц" и 3D-анимации создали новую стилистику.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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