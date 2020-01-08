Народный артист Азербайджана станет участником грандиозного театрализованного шоу в Москве

8 января 2020 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко (сопрано) и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов (тенор) примут участие в концерте "Хибла Герзмава и друзья", который состоится в Кремлевском Дворце в Москве (Россия) 19 января, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Дворца.

Большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья" задуман как грандиозное театрализованное шоу, полное ярких эмоций и сюрпризов, с эффектной программой, уносящей в волшебный мир классической оперы, невероятной гармонией во всем, морем цветов и оваций.

Среди гостей вечера также Денис Мацуев (фортепиано), Дмитрий Ульянов (бас) и другие.

Хибла Герзмава - блистательная оперная дива, народная артистка России. Самые именитые сцены мира – Метрополитен-опера и Королевский театр "Ковент-Гарден", "Венская опера" и "Карнеги-холл", оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны, известнейшие дирижеры и режиссеры приглашают певицу в свои постановки.

(Автор: Джани Бабаева)

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