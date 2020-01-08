Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)

8 января 2020 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Международной Лондонской литературной премии 2015-2019 годов, учрежденный Интернациональным Союзом писателей совместно с Великобританским Союзом писателей для объединения русскоязычных и англоязычных авторов по всему миру, сообщает Trend Life со ссылкой на организаторов London Award Nominee.

Премия вручается в следующих номинациях:

1. Большая проза, малая проза, журналистика – премия имени Чарльза Диккенса.
2. Поэзия, эссеистика – премия имени лорда Джорджа Ноэля Гордона Байрона.
3. Критика – премия имени Сэмюэла Джонсона.
4. Драматургия – премия имени Уильяма Шекспира.
5. Фантастика – премия имени Льюиса Кэрролла.
6. Перевод (с английского на русский и с русского на английский) – премия имени Михаила Леонидовича Лозинского.

Из 42 произведений авторов из России, Германии, США, Узбекистана, Израиля, Кыргызстана и Литвы, вошедших в шорт-лист London Award Nominee 2015-2019, представители Азербайджана - Джаббаров Зейтулла, поэзия, "Восточные мотивы", Варис Йолчуев, малая проза, "Metamorphosis. A story of one night", Сария Мамедова, малая проза, "Краткие мысли вслух и высказывания автора".

По словам организаторов, в окончательный список главных соискателей престижной Международной Лондонской литературной премии осталось добавить всего несколько имён. После публикации окончательного варианта шорт-листа жюри, куда вошли авторитетные русскоязычные и англоязычные писатели и литературные критики, определит произведения - финалистов премии, которых пригласят на конференцию, мастер-классы и церемонию награждения Лондонской премией в Великобританию. Здесь будут объявлены победители и гран-призеры премии по названным выше номинациям. Кроме того, из числа финалистов будут выбраны авторы, которые получат специальные премии оргкомитета, медали Лондонской премии, дипломы и ценные призы.

Напомним, что приём произведений авторов из разных стран на соискание премии стартовал 1 сентября 2019 года. Каждый автор, чьё произведение попало из предварительного списка в лонг-лист, получил звание "Лучший автор года" вместе с соответствующими этому званию дипломами и регалиями.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
  • Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии (ФОТО)
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