Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)

8 января 2020 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана принимают участие в Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), который проходит с 31 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года, сообщили Trend Life в Министерстве культуры Азербайджана.

От Азербайджана на фестивале представлена делегация, в которую вошли сотрудник отдела народного творчества и развития маршрутов областей культуры Министерства Эльгюн Алиев и эстрадный и фольклорный танцевальный ансамбль "Cəngi".

Данный фестиваль имеет важное значение с точки зрения установления международных связей, изучения международного опыта в данной области, представления культурного потенциала нашей страны.

В специальном фестивальном городке, построенном на большой территории в Абу-Даби, представлены стенды и павильоны разных стран, также здесь имеются зоны отдыха и развлечений, сценические площадки для выступления танцоров и исполнителей.

Наряду с творческими коллективами ОАЭ в мероприятии участвуют танцевальные коллективы, шоу-группы из Азербайджана, России, Китая, Индии, Румынии, Украины, Боснии и Герцеговины, Узбекистана и многих других стран. Творческие коллективы выступают на различных сценических площадках фестивального городка.

Азербайджанский ансамбль "Cəngi" представляет вниманию гостей фестиваля национальные танцы – "Гайтагы", "Даглы", "Нахчывани", "Танзаре", "Яллы", "Терекеме", "Даглар гезяли", "Сары гялин" и многие другие.

Отметим, что фестиваль продлится до 1 февраля, и выступления коллектива "Cəngi" будут проходить до последнего дня фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
  • Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
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