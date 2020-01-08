Бакинский энуэмент! Так хочется вернуться в прошлое во имя будущего (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мы часто испытываем такие сложные и странные эмоции, для которых, казалось бы, трудно придумать название. И одно из таких редких названий – энуэмент. Что это? Вам когда-нибудь хотелось вернуться в прошлое, чтобы рассказать себе о будущем? Мы испытываем это горькое чувство, когда мы, наконец, оказываемся в будущем и получаем ответы на все вопросы, которые нас когда-то мучили. В этот момент мы хотим вернуться в прошлое и поделиться с собой тем, что мы узнали, передать весточку и ободрить свое более молодое и неуверенное "Я".

Именно од таким названием "Энуэмент" в рамках проекта YARAT Freestyle в Центре современного иcкусства YARAT прошла премьера моноспектакля лауреата международных премий, руководителя школой гимнастики и танца "Олимп Граций" в Москве, главного тренера школы гимнастики и танца "Zabradance" в Баку, танцора Фарида Казакова в постановке режиссера Луизы Эир.

Всем нам иногда хочется вернуться в прошлое и предостеречь себя от ошибок, которые мы совершим в будущем. Предостеречь от зависти и моментов тщеславия, рассказать о будущих триумфах и травмах. Таков лейтмотив спектакля режиссёра Луизы Эир, которая стремится показать изнанку жизни артиста.

Луиза Эир – победитель московских фестивалей кино, автор многих социальных роликов и клипов. Луиза сотрудничает с известными режиссёрами и актёрами: Николаем Лебедевым, Никитой Кукушкиным, Яном Цапником и другими. Сотрудничала с Высшей школой кино и Телевидения Останкино.



Впечатлениями о премьере поделился известный вокалист Гасым Халилов: "Премьера моноспектакля с участием всего одного, очень талантливого актёра-танцора Фарида Казакова оставила самые замечательные впечатления. Актер создал собирательный образ, в котором были воплощены множество творческих людей, посвятивших себя своему любимому искусству! Так и сказал после премьеры Фарид, обратившись к зрителю, что этот спектакль является обращением ко всем артистам! Я могу с профессиональной уверенностью заявить, что Фарид Казаков - явление высокого многогранного таланта в нашем культурном обществе, один из творческих самородков нашего времени. Помимо того, что он великолепно владеет пластикой своего тела, он является великолепным, драматическим актёром, который мимикой своего лица и движением тела передавал переживания, сомнения, отчаяния различных артистических образов. Фарид Казаков еще много раз прославит Азербайджан! Желаю ему удачи и творческих успехов"

Фарид Казаков выразил признательность Центру современного искусства YARAT за организацию вечера и координатору по образовательным проектам YARAT Ульвие Ахундовой.

"Я так счастлив! Эмоции переполняют! Переполненный зал, бурные аплодисменты после каждой картины и нескончаемый шквал в конце спектакля. Это был успех! Особая признательность Ульвие Ахундовой, которая стала, можно сказать, идейным вдохновителем первого хореографического моноспектакля в Азербайджане! А режиссёру спектакля Луизе Эир могу посвятить целую хвалебную оду, потому что она раскрыла во мне такие таланты, о существовании которых даже и не догадывался. Премьера была также примечательна тем, что Турал Алекперов вручил мне национальную премию "Trend of the Year 2019" как самый успешный танцор Азербайджана. Хочу всем сделать низкий поклон за Вашу любовь, внимание, поддержку!".

(Автор: Вугар Иманов)

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