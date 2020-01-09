В Сумгайыте отметили 90-летие Алибабы Мамедова

9 января 2020 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В детской музыкальной школе имени Фикрета Амирова города Сумгайыт состоялся концерт, посвященный 90-летию народного артиста, корифея искусства мугама Алибабы Мамедова, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло при организации Сумгайытского регионального управления культуры. В начале вечера было рассказано о богатом творчестве Алибабы Мамедова, его заслугах в развитии и пропаганде азербайджанского искусства мугама.

В концертной программе педагоги, а также учащиеся по классу ханенде музыкальной школы исполнили мугамы и народные песни. В программе прозвучали композиции "Burdan bir ceyran keçər", "Mənim Azərbaycanım", "Bir dənəsən", теснифы "Çahargah" и "Dəşti" и другие сочинения.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в поселке Маштага города Баку. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе.

С 1945 года - солист Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах - солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн".

Алибаба Мамедов - автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении вошли в Золотой фонд национального искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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